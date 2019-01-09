Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал о подготовке визита Эрдогана в Россию 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию готовится в ближайшей перспективе, но дата пока не определена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В достаточно ближней перспективе, если не в ближайшей, мы ожидаем и готовим такой визит. Вместе с тем, пока каких-либо дат не определено", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках визита Эрдогана в РФ.
Ранее пресс-служба президента Турции сообщила, что глава государства намерен в январе нанести визит в Россию.
В конце декабря Эрдоган говорил о намерении посетить в ближайшие дни посетить Москву с визитом и встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии. Эрдоган отмечал, что накануне его визита Россию посетит турецкая делегация.
Двадцать девятого декабря Россия и Турция обсудили вопросы борьбы с терроризмом в Сирии на встрече в формате "2+2" с участием министров обороны и иностранных дел двух стран. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция намерена продолжить "активную работу и координацию" с российскими коллегами, чтобы ускорить приближение политического урегулирования в САР.
Последние новости
У берегов Турции затонуло судно с россиянами на борту Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с РФ
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-глава ЦРУ назвал Путина «подарком для НАТО»89
В Москву придет оттепель2
Депутат предложил изменить новогодние каникулы77
Пока вы спали: Новые угрозы 2019 года8
Новогоднее шоу Урганта удалили из сети за мат
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
03:46
Скандал на похоронах Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:55
Порошенко сделал Филарета «Героем Украины»
В мире Конфликты
02:15
В Москву придет оттепель
Погода Новости Москвы
01:00
Завершился фестиваль света в Санкт-Петербурге
Общество
00:31
Слон ограбил и повертел хоботом девушку
Общество Происшествия
01:31
Москвичи скупили старые указатели метро на 2 млн рублей
Новости Москвы
00:18
В Подмосковье убили полицейского
Происшествия
00:16
Голова Снегурочки чуть не покалечила девочку
Общество Происшествия
00:11
Собчак выложила «телкофото с политическим подтекстом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение