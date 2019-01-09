Визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию готовится в ближайшей перспективе, но дата пока не определена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В достаточно ближней перспективе, если не в ближайшей, мы ожидаем и готовим такой визит. Вместе с тем, пока каких-либо дат не определено", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках визита Эрдогана в РФ.
Ранее пресс-служба президента Турции сообщила, что глава государства намерен в январе нанести визит в Россию.
В конце декабря Эрдоган говорил о намерении посетить в ближайшие дни посетить Москву с визитом и встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии. Эрдоган отмечал, что накануне его визита Россию посетит турецкая делегация.
Двадцать девятого декабря Россия и Турция обсудили вопросы борьбы с терроризмом в Сирии на встрече в формате "2+2" с участием министров обороны и иностранных дел двух стран. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция намерена продолжить "активную работу и координацию" с российскими коллегами, чтобы ускорить приближение политического урегулирования в САР.