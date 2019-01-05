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Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: iStock
В России будут внедряться корпоративные программы сохранения здоровья. Это предполагает программа по укреплению общественного здоровья, входящая в нацпроект "Демография", — рассказал "Российской газете" министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
"В таких программах прописываются действия работодателя по организации наблюдения и контроля за здоровьем работников. Разработка программ будет носить рекомендательный характер", — пояснил министр. В рамках корпоративных программ работодатели могут, например, компенсировать работникам расходы на посещение спортзалов.
"В последующем нам нужно будет вводить экономические стимулы для реализации корпоративных программ укрепления общественного здоровья. Будем обсуждать это с профсоюзами и работодателями. Возможно, будет меняться тарифная сетка страховых взносов. Хотя работодатели и так должны быть заинтересованы во внедрении таких программ.
Мы видим, как отличается уровень заболеваемости в одной отрасли от предприятия к предприятию. У одних средняя продолжительность "больничного листа" пять дней в году, у других — 20, — рассказывает Максим Топилин. — Можно было бы предположить, что на Севере больничный больше, а на Юге меньше, но нет, ничего подобного.
На предприятиях одной отрасли, допустим, угольной, и находящихся в одной климатической зоне, разница в длительности больничного может составлять несколько раз. Нам нужно выработать с коллегами механизм, который бы стимулировал работодателей и работников улучшать ситуацию".
Полностью интервью министра труда и социальной защиты Максима Топилина читайте в ближайших номерах "Российской газеты".
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Политика , Общество , Максим Топилин , "Российская газета"
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