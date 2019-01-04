Мурадов назвал условие для прохода судов Украины в Азовское море

Проблем с проходом украинских кораблей в Азовское море нет при условии строгого соблюдения Киевом международных норм и требований судоходства. Об этом заявил замглавы правительства Крыма — постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов , пишет РИА Новости

Ранее советник президента Украины и министра обороны страны Юрий Бирюков заверил, что Киев намерен вновь отправить свои военные корабли через Керченский пролив и привлечь к этому мероприятию "международных партнеров". При этом он отметил, что Киев имеет право на "беспрепятственный проход из Черного в Азовское море и наоборот".

"Никаких проблем с проходом в Азовское море для украинских кораблей нет. Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала. Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств. Украинские власти этого слышать не хотят, делая заявления, которые ставят под угрозу безопасность в Керченском проливе", — подчеркнул Мурадов.

Вместе с тем он отметил, что Киев взял курс на эскалацию ситуации в Керченском проливе.

"Россия свою безопасность под угрозу не позволит ставить никому", — предупредил вице-премьер.

Как сообщалось, 25 ноября три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате были задержаны 24 члена экипажей, в том числе сотрудники СБУ . В настоящее время все они находятся под арестом в московских СИЗО