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Мурадов назвал условие для прохода судов Украины в Азовское море 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
Проблем с проходом украинских кораблей в Азовское море нет при условии строгого соблюдения Киевом международных норм и требований судоходства. Об этом заявил замглавы правительства Крыма — постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.
Киев раскрыл подробности нового похода своих кораблей
Ранее советник президента Украины и министра обороны страны Юрий Бирюков заверил, что Киев намерен вновь отправить свои военные корабли через Керченский пролив и привлечь к этому мероприятию "международных партнеров". При этом он отметил, что Киев имеет право на "беспрепятственный проход из Черного в Азовское море и наоборот".
"Никаких проблем с проходом в Азовское море для украинских кораблей нет. Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала. Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств. Украинские власти этого слышать не хотят, делая заявления, которые ставят под угрозу безопасность в Керченском проливе", — подчеркнул Мурадов.
Вместе с тем он отметил, что Киев взял курс на эскалацию ситуации в Керченском проливе.
"Россия свою безопасность под угрозу не позволит ставить никому", — предупредил вице-премьер.
Как сообщалось, 25 ноября три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате были задержаны 24 члена экипажей, в том числе сотрудники СБУ. В настоящее время все они находятся под арестом в московских СИЗО.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что во время инцидента российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
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Комментарии148
Политика , Георгий Мурадов , Юрий Бирюков , Владимир Путин , СБУ , ФСИН , РИА Новости , Республика Крым
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