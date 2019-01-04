МИД Британии назвал Уилана пешкой в игре дипломатов

Великобритании Лондон выступил против использования частных лиц в дипломатических шахматных партиях. Таким образом глава МИД Джереми Хант прокомментировал задержание по подозрению в шпионаже Пола Уилана.

Хант подчеркнул, что ведомство оказывает задержанному всю необходимую поддержку. При этом министр заявил, что лица, задержанные за рубежом, не должны становиться инструментом дипломатического давления.

По словам дипломата, Уилану была предложена консульская помощь Великобритании, однако ведущая роль в сложившейся ситуации принадлежит США, сообщает ТАСС