Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду почтили минутой молчания память жертв трагедии в Магнитогорске.
С соответствующим предложением выступил депутат от "Единой России" Виталий Бахметьев, представляющий в Госдуме Челябинскую область.
"Тридцать первого декабря в городе Магнитогорске произошла страшная трагедия…, в результате взрыва газа в многоквартирном доме… погибли 39 магнитогорцев, в том числе шесть детей. Давайте помянем их память минутой молчания", — сказал Бахметьев.
Парламентарии предложение поддержали и стоя почтили память погибших.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Третьего января МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.