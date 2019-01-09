Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты Госдумы почтили память жертв трагедии в Магнитогорске 

РИА Новости + ещё 30 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду почтили минутой молчания память жертв трагедии в Магнитогорске.
С соответствующим предложением выступил депутат от "Единой России" Виталий Бахметьев, представляющий в Госдуме Челябинскую область.
"Тридцать первого декабря в городе Магнитогорске произошла страшная трагедия…, в результате взрыва газа в многоквартирном доме… погибли 39 магнитогорцев, в том числе шесть детей. Давайте помянем их память минутой молчания", — сказал Бахметьев.
Парламентарии предложение поддержали и стоя почтили память погибших.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Третьего января МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
Последние новости
У берегов Турции затонуло судно с россиянами на борту Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с РФ
Политика , Виталий Бахметьев , Единая Россия , МЧС , Госдума , Магнитогорск , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Новые угрозы 2019 года2
Скандал на похоронах Криса Кельми33
Депутат предложил изменить новогодние каникулы42
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных24
Переотдыхавший Соловьев обругал зрителей66
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
03:46
Скандал на похоронах Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:55
Порошенко сделал Филарета «Героем Украины»
В мире Конфликты
00:31
Слон ограбил и повертел хоботом девушку
Общество Происшествия
00:18
В Подмосковье убили полицейского
Происшествия
00:16
Голова Снегурочки чуть не покалечила девочку
Общество Происшествия
00:11
Собчак выложила «телкофото с политическим подтекстом»
Шоу-бизнес
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
00:43
Минобороны РФ досталось 30 танков Т-34 из Лаоса
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение