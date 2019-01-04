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Отношение мира к России в новом году ухудшится 

News.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Западные СМИ активно тиражируют образ России, которая «предпринимает странные действия на политической арене», считает главред журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. По его словам, такой имидж можно считать уже устоявшимся.
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«На сегодня западное мнение доминирует в мире. Есть ещё такие страны, как Китай, Индия. Они и не разделяют точку зрения Запада на Россию, но и не считают нужным на неё реагировать. Но такая позиция Китая и Индии не означает, что в конфликте с Западом они поддерживают Россию. Нет, они занимают нейтральную позицию», — сказал политолог в беседе с НСН.
Эксперт отметил, что в новом году мир не перестанет негативно воспринимать Россию. Более того, эта тенденция будет только расти.
Ранее уполномоченный немецкого правительства по отношениям с РФ Дирк Визе заявил о возможном серьёзном ухудшении отношений между странами. Причиной станет «непредсказуемая» политика Москвы, писал News.ru.
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Политика , Федор Лукьянов
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