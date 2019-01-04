Задержанный в России американец имеет ирландский паспорт

Американец Пол Уилан, задержанный в РФ по подозрению в шпионаже, также имеет ирландский паспорт, посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нему, сообщает телеканал RTE.

"Посольство Ирландии в Москве после получения запроса о содействии запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, в настоящее время задержанному в Москве", — цитирует телеканал заявление ирландского МИД.

Как отмечает агентство Франс Пресс, несмотря на наличие паспорта еще одной страны, в Россию Уилан въезжал по американскому паспорту.

Ранее ФСБ сообщило, что задержало в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. Как сообщил РИА Новости представитель госдепартамента, США подтверждают, что МИД РФ официально уведомил их о задержании американского гражданина в Москве. Он отказался предоставить дополнительные детали, сославшись на соображения конфиденциальности. По словам Дэвида Уилана, его брат, бывший морской пехотинец, работает в сфере корпоративной безопасности и ездил в Москву на свадьбу.