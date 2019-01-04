Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанный в России американец имеет ирландский паспорт 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Американец Пол Уилан, задержанный в РФ по подозрению в шпионаже, также имеет ирландский паспорт, посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нему, сообщает телеканал RTE.
Times рассказала о третьем гражданстве арестованного в Москве шпиона США 
"Посольство Ирландии в Москве после получения запроса о содействии запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, в настоящее время задержанному в Москве", — цитирует телеканал заявление ирландского МИД.
Как отмечает агентство Франс Пресс, несмотря на наличие паспорта еще одной страны, в Россию Уилан въезжал по американскому паспорту.
Ранее ФСБ сообщило, что задержало в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. Как сообщил РИА Новости представитель госдепартамента, США подтверждают, что МИД РФ официально уведомил их о задержании американского гражданина в Москве. Он отказался предоставить дополнительные детали, сославшись на соображения конфиденциальности. По словам Дэвида Уилана, его брат, бывший морской пехотинец, работает в сфере корпоративной безопасности и ездил в Москву на свадьбу.
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Комментарии24
Политика , Ирландия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве назвали неизбежным прекращение ж/д сообщения с РФ
В разработке ракетного оружия РФ достигнут прорыв286
«Взрыв был»: что обнаружили на месте ЧП в Магнитогорске594
«Пабук» отрезал от мира десятки тысяч туристов8
Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» России695
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение