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Десантный корабль США направляется в Черное море
Десантный корабль США направляется в Черное море

В Совфеде рассказали о последствиях возможного срыва визита Рогозина в США 

Рамблер + ещё 27 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Совфеде рассказали, к чему приведет срыв визита главы Роскосмоса в США.
Американские сенаторы хотят поссорить Роскосмос и NASA, руководствуясь собственными политическими и экономическими интересами. Так считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает ТАСС.
Ранее сенаторы требовали от главы NASA Джима Брайденстайна отозвать приглашение в США директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
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В итоге Брайденстайн сдался. Накануне он заявил прессе, что решил отменить встречу с российским коллегой из-за давления политиков. В NASA не уточнили новую дату встречи.
По словам Клинцевича, позиция сената подтверждает, что политический истеблишмент в США остается приверженным русофобии и дискредитации России.
«Даже понимая, что сегодня у NASA и Роскосмоса есть очень серьезные совместные проекты, имеющие колоссальную ценность для России, для США и вообще для человечества, они [сенаторы] в угоду этим узкокорпоративным интересам небольшой группы финансово-промышленных элит Соединенных Штатов поставили их на заклание», — заявил Клинцевич.
Парламентарий считает, что искусственно возводимые преграды для совместных космических проектов навредят как США, так и России.
При этом он напомнил, что Россия самодостаточна в технологическом плане и может начать сотрудничество с другими странами — Бразилией, Индией и т.д.
Член Совфеда считает, что Брайденстайна могут пригласить в Россию, но, скорее всего, он будет вынужден отказаться из-за позиции конгресса.
Ранее в NASA хотели, чтобы Рогозин выступил в Университете Райса в Хьюстоне. Администрация Трампа даже решила временно вывести директора Роскосмоса из-под американских санкций, чтобы он мог приехать в США. Рогозин с 2014 года находится под санкциями в связи с ситуацией вокруг Украины.
Комментарии25
Политика , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Франц Клинцевич , Роскосмос , Совет Федерации , NASA , ИТАР-ТАСС , США
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