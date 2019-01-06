В Совфеде рассказали о последствиях возможного срыва визита Рогозина в США

США. Совфеде рассказали, к чему приведет срыв визита главы Роскосмоса

передает ТАСС. Американские сенаторы хотят поссорить Роскосмос и NASA , руководствуясь собственными политическими и экономическими интересами. Так считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Ранее сенаторы требовали от главы NASA Джима Брайденстайна отозвать приглашение в США директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина

В итоге Брайденстайн сдался. Накануне он заявил прессе, что решил отменить встречу с российским коллегой из-за давления политиков. В NASA не уточнили новую дату встречи.

По словам Клинцевича, позиция сената подтверждает, что политический истеблишмент в США остается приверженным русофобии и дискредитации России.

«Даже понимая, что сегодня у NASA и Роскосмоса есть очень серьезные совместные проекты, имеющие колоссальную ценность для России, для США и вообще для человечества, они [сенаторы] в угоду этим узкокорпоративным интересам небольшой группы финансово-промышленных элит Соединенных Штатов поставили их на заклание», — заявил Клинцевич.

Парламентарий считает, что искусственно возводимые преграды для совместных космических проектов навредят как США, так и России.

При этом он напомнил, что Россия самодостаточна в технологическом плане и может начать сотрудничество с другими странами — Бразилией, Индией и т.д.

Член Совфеда считает, что Брайденстайна могут пригласить в Россию, но, скорее всего, он будет вынужден отказаться из-за позиции конгресса.

Ранее в NASA хотели, чтобы Рогозин выступил в Университете Райса в Хьюстоне. Администрация Трампа даже решила временно вывести директора Роскосмоса из-под американских санкций, чтобы он мог приехать в США. Рогозин с 2014 года находится под санкциями в связи с ситуацией вокруг Украины.