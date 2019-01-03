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Ученье — свет. Французские СМИ раскрыли секрет Путина 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ирак или Иран? Сунниты или шииты? Как показывает практика, президентом можно стать и не видя разницы. Но чтобы стать хорошим президентом, об этой разнице все же лучше знать.
В чем сила России? Как выяснилось, в образовании. Владимир Путин подавляет своих геополитических оппонентов образованностью, уверены во французском издании Le Figaro.
Да и на совещаниях не сидит, изображая участие, а действительно слушает подчиненных. Например, однажды прервал выступление министра сельского хозяйства, который рассказывал о поставках свинины в Индонезию, и объяснил, что в мусульманской стране покупать такое мясо никто не будет.
Французские эксперты этим случаем впечатлились и использовали его как иллюстрацию того, как важно учить географию. Они отметили, что Путин выгодно смотрится на фоне тех мировых лидеров, которые не могут отличить суннитов от шиитов. Так что нечего удивляться, что Россия так укрепила свои позиции в арабском мире — те, кто не знает разницы между Ираном и Ираком, даже и не понимают, где именно эти позиции стоит укреплять.
Да что там какие-то чужие регионы — некоторые даже в собственных владениях разобраться не могут. Президент Франции Эммануэль Макрон, например, считает Французскую Гвиану островом, хотя этот заморский департамент только с одной стороны омывается океаном, а с других граничит с Суринамом и Бразилией. Как учился в школе мсье Макрон? Эх, мадам Макрон, не доглядели!
Глядя на Путина, можно было бы сказать: вот, дети, учите географию — президентами сможете стать. Но пример некоторых западных лидеров этот тезис опровергает: президентом можно стать и без особо глубоких знаний. Так что вопрос в качестве. Почему-то те же самые французские СМИ не пытаются найти секрет мирового могущества Макрона или Саркози, не говоря уже об Олланде. А вот Путин интересен всем и всегда — немало было написано статей в поисках его "тайной силы". А все оказалось просто — хорошая учеба и упорный труд. Так что все-таки учите, дети, географию — если уж становиться президентом, то таким, который сможет вывести свою страну из геополитических конфликтов победительницей.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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Политика , Владимир Путин , ИА Sputnik , Индонезия , Ирак , Иран
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