Хантсман посетил задержанного за шпионаж американца 

Посол США в России Джон Хантсман посетил задержанного американца Пола Уилана в изоляторе "Лефортово" в Москве и пообещал ему поддержку, сообщили РИА Новости в американской дипмиссии.
"Посол Хантсман посетил Пола Уилана сегодня в изоляторе "Лефортово". Он выразил свою поддержку господину Уилану и пообещал ему поддержку со стороны дипмиссии. Посол Хантсман также переговорил с семьей Уилана", — сообщила пресс-секретарь посольства Андреа Калан.
Она заявила затем, что пока дипмиссии — по соображениям конфиденциальности — нечего добавить.