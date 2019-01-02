Хантсман посетил задержанного за шпионаж американца

"Посол Хантсман посетил Пола Уилана сегодня в изоляторе "Лефортово". Он выразил свою поддержку господину Уилану и пообещал ему поддержку со стороны дипмиссии. Посол Хантсман также переговорил с семьей Уилана", — сообщила пресс-секретарь посольства Андреа Калан.

Она заявила затем, что пока дипмиссии — по соображениям конфиденциальности — нечего добавить.