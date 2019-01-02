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Хантсман посетил задержанного за шпионаж американца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Посол США в России Джон Хантсман посетил задержанного американца Пола Уилана в изоляторе "Лефортово" в Москве и пообещал ему поддержку, сообщили РИА Новости в американской дипмиссии.
"Посол Хантсман посетил Пола Уилана сегодня в изоляторе "Лефортово". Он выразил свою поддержку господину Уилану и пообещал ему поддержку со стороны дипмиссии. Посол Хантсман также переговорил с семьей Уилана", — сообщила пресс-секретарь посольства Андреа Калан.
Она заявила затем, что пока дипмиссии — по соображениям конфиденциальности — нечего добавить.
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Политика , В мире , США , Джон Хантсман , РИА Новости , Москва
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