Россия предоставила консульский доступ к задержанному за шпионаж американцу

"Российская сторона предоставила консульский доступ американской стороне к гражданину США Полу Уилану", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. Как сообщил РИА Новости представитель госдепартамента, США подтверждают, что МИД РФ официально уведомил их о задержании американского гражданина в Москве.

Он отказался предоставить дополнительные детали, сославшись на соображения конфиденциальности. По словам брата Уилана, задержанный является бывшим морским пехотинцем и ездил в Москву на свадьбу.