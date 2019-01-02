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Россия предоставила консульский доступ к задержанному за шпионаж американцу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская сторона предоставила консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Российская сторона предоставила консульский доступ американской стороне к гражданину США Полу Уилану", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. Как сообщил РИА Новости представитель госдепартамента, США подтверждают, что МИД РФ официально уведомил их о задержании американского гражданина в Москве.
Он отказался предоставить дополнительные детали, сославшись на соображения конфиденциальности. По словам брата Уилана, задержанный является бывшим морским пехотинцем и ездил в Москву на свадьбу.
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Политика , США , ФСБ , МИД , РИА Новости
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