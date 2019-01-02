«Мы ясно выразили надежду»: Помпео ждет встречи с Уиланом

Американские дипломаты хотят в ближайшие несколько часов встретиться с задержанным в Москве гражданином США Полом Уиланом, которого российские спецслужбы обвиняют в шпионаже. Если его вина подтвердится, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Американские дипломаты рассчитывают встретиться с задержанным в Москве по обвинению в шпионаже гражданином США Полом Уиланом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление государственного секретаря США Майка Помпео.

«Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют, и, если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения», — отметил он.

Как передает агентство, США надеются на получение консульского доступа к американцу в ближайшие несколько часов, отмечает ФАН.

О задержании Уилана 28 декабря в Москве сообщила в понедельник, 31 декабря, ФСБ России . Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении гражданина США уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Впоследствии издание The Washington Post выяснило, что арестованный по обвинению в шпионаже 48-летний бывший морской пехотинец ВС США Пол Уилан был уволен из армии за воровство.

Сообщается, что он поступил на службу в 1994 году и через некоторое время стал старшим сержантом. Он был в двух командировках в Ираке в 2004 и 2006 годах. В 2008 году его уволили после того, как признали виновным в нескольких преступлениях, связанных с воровством.

В то же время семья арестованного настаивает на его невиновности. Они также опасаются за его безопасность.

«Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность не вызывает сомнений, и мы верим, что его права будут соблюдаться», — приводят американские СМИ слова семьи.

Брат-близнец Уилана Дэвид рассказал, что Пол был в Москве на свадьбе морского пехотинца, прошедшей в престижном отеле в центре Москвы. Это было 28 декабря — в тот же день его задержали.

Член американского правительства уже должен был посетить Уилана под стражей, в соответствии с обязательствами по Венской конвенции. Она требует, чтобы консульский доступ к задержанному был предоставлен в течение 72 часов с момента ареста.

Но из-за приостановки деятельности американских госорганов сделать этого не получилось: посольства США хоть и не были закрыты, но работают с сокращенным штатом сотрудников. Американская сторона отмечает, что могут пройти месяцы, прежде чем дело будет решено.

Известно, что в данный момент Уилан работает директором по корпоративной безопасности в компании BorgWarner.

По мнению генерал-майора ФСБ в отставке, члена Совета по внешней и оборонной политике Александра Михайлова , российская контрразведка сорвала крупную операцию американских спецслужб.

«Это было что-то действительно серьезное», — заявил Михайлов РИА «Новости». По его словам, если раньше ФСБ, как правило, сообщала об обезвреживании агентов иностранных разведок из числа граждан третьих стран или россиян, то теперь задержанный — гражданин США.

Михайлов напомнил, что ранее в нынешнем году руководство ЦРУ США сетовало, что из-за эффективной работы российской контрразведки американская разведка стала получать все меньше информации от своих российских осведомителей в Москве. По мнению генерал-майора, нынешнее задержание это подтверждает. В связи с этим, считает эксперт, американцы вынуждены «бросать в прорыв» своих граждан.

«Сейчас надо ждать, чем ответят США. Возможно, начнутся вопли насчет нарушения прав их гражданина и так далее. Но если бы у нашей контрразведки не было неубиенных доказательств вины задержанного, спецслужба не пошла бы на обнародование этой информации», — обратил внимание Михайлов.

Он подчеркнул, что противостояние спецслужб никогда не перерастало в открытое противостояние между Россией и США. Михайлов также выразил надежду, что этого не произойдет и сейчас.

По мнению зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, ситуация с Уиланом — это свидетельство продолжающихся недружественных действий в отношении России. Он подчеркнул, что российские спецслужбы работают более чем эффективно, хоть их работу и не всегда видят.

В последние месяцы европейские страны неоднократно объявляли о разоблачении российских шпионов или собственных граждан, сотрудничавших с разведкой России. Такие заявления делали Нидерланды, Австрия и Чехия.

Не отсадят от них и Словакия, которая выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже. В середине декабря прошлого года Россия ответила на эти действия и объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии.