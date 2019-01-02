В России ответили британцам по поводу «дерзости» Путина

«Президент России всегда говорит с народом исключительно на языке правды, какой бы она не была. Даже в новогоднюю ночь. Никаких благостных картинок — только то, что есть на самом деле», — передает слова Клинцевича РИА «Новости».

Он задался вопросом, с каких пор считается дерзостью, если президент «называет вещи своими именами».

«Может, сейчас такое принято в Великобритании? По меньшей мере, странно. Что касается помощников, то разве в более давние времена, например, в конце XIX века, когда император Александр III заявил, что у России есть только два союзника — ее армия и флот, было иначе?» — отметил сенатор.

В то же время он подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами мира, если будут уважаться ее интерсы.

«Довольно странно слышать такие оценки, учитывая, что Запад при всех своих разногласиях выступает единым фронтом выстраивания санкционной политики в отношении Российской Федерации», — сказал Новиков.

Депутат отметил, что прежде чем оценивать какие-либо заявления, следовало бы посмотреть на политику собственной страны, которая «нагнетает обстановку в условиях накопленных арсеналов вооружений».

«Эта политика несет в себе достаточно много опасностей и угроз», — заметил Новиков.

Он отметил, что ни со стороны США, ни со стороны их партнеров не наблюдается готовности «вступить в конфронтацию с так называемой евроатлантической солидарностью с тем, чтобы занять более справедливую позицию в отношении России, а значит, и в отношении всей конфигурации международных отношений».

Напомним, британская газета Daily Star во вторник вышла с заголовком «Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян».