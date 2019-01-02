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Путин и Макрон обсудили провокацию Украины в Керченском проливе 

Вести.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов России и Франции.
Поздравив друг друга с наступлением нового года, Владимир Путин и Эммануэль Макрон подробно рассмотрели проблематику сирийского урегулирования — прежде всего, в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета (достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле).
Кроме того, был продолжен обмен мнениями между Путиным и Макроном по внутриукраинскому кризису с учетом провокации в Керченском проливе, который устроила Украина 25 ноября 2018 года, передает "Интерфакс".
В конце декабря сообщалось, что Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив и освободить украинских моряков, которые незаконно пересекли границу России и сейчас находятся в российском СИЗО).
Ранее в США не исключили введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Речь может идти, в частности, о закрытии для российских судов портов США и Евросоюза.
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Политика , В мире , Ангела Меркель , Владимир Путин , ЕС , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Конституционный комитет Госдумы , ФСИН , Интерфакс , Франция
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