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США потребовали возвращения задержанного в России американца 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Вашингтон требует немедленно вернуть задержанного в России американца, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео заявил, что американские дипломаты надеются на получение консульского доступа к гражданину США в ближайшие несколько часов. Также Вашингтон требует объяснения его задержания, передает РИА «Новости».
Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ, возбуждено дело по статье «Шпионаж».
По данным МИД, посольство США в Москве своевременно уведомлено о факте задержания американца. Госдеп запросил консульский доступ к гражданину США.
Сообщалось, что задержанный в Москве Уилан в российскую столицу приехал на свадьбу. Он является морпехом в отставке, уволенным из армии за воровство.
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Политика , Видео , В мире , США , ФСБ , Госдеп США , РИА Новости
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