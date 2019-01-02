В России ответили Абэ по поводу Южных Курил

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Возросло число погибших при взрыве в Магнитогорске
Возросло число погибших при взрыве в Магнитогорске

В России ответили на успокоительные слова японцев жителям Южных Курил 

Lenta.ru 1 час назад
Российские политики ответили на заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что Токио не собирается выселять россиян с Южных Курил после передачи островов Японии. Об этом пишет РИА Новости.
В частности, депутат Госдумы Антон Морозов отметил, что Москва не рассматривает этот территориальный вопрос. «Мы предлагали японской стороне заключить мирный договор безо всяких условий. Если они не пойдут на это, то это их выбор», — заявил он.
Станут японцами: решена судьба жителей Курил
Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, посоветовал Токио воздержаться от заявлений такого рода. По его словам, Япония не получит желаемое, поскольку в данном случае речь идет о безопасности России в самом широком плане.
1 января Абэ сказал, что передача части Курильских островов Японии должна происходить при согласии живущих там людей.
В ноябре 2018 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил автоматическую передачу спорных территорий Курильских островов Японии. По его словам, Москва и Токио могут пойти на компромисс в том случае, если он не будет противоречить национальным интересам ни одной из сторон.
Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора, заявляя, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.
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Политика , Видео , Синдзо Абэ , Дмитрий Песков , Франц Клинцевич , Антон Морозов , Госдума , РИА Новости , Москва , Япония
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