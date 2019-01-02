Президент РФ Владимир Путин поздравил хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения и отметил, что тот своим творчеством обогатил великие традиции русской балетной школы.
"Примите самые теплые поздравления с днем рождения. Вы посвятили себя искусству танца, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности, своим многогранным творчеством обогатили великие традиции русской балетной школы", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент также пожелал Григоровичу успехов в труде, здоровья и долголетия.