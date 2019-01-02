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Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения и отметил, что тот своим творчеством обогатил великие традиции русской балетной школы.
"Примите самые теплые поздравления с днем рождения. Вы посвятили себя искусству танца, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности, своим многогранным творчеством обогатили великие традиции русской балетной школы", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент также пожелал Григоровичу успехов в труде, здоровья и долголетия.
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Политика , Юрий Григорович , Владимир Путин
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