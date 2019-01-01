Приехал на свадьбу: кем был задержанный в Москве американец

Американец Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, не имеет никакого отношения к разведке, несмотря на то, что раньше служил морским пехотинцем, рассказал его родной брат. По словам родственника, Пол Уилан приехал в российскую столицу на свадебную церемонию своего друга, но вскоре перестал выходить на связь. О том, что Пола задержали, его семья узнала из сообщений в СМИ.

Американец Пол Уилан, задержанный ФСБ РФ по подозрению в шпионаже, является бывшим морским пехотинцем, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.

Мужчина также рассказал, что задержанный американец вылетел в Москву 22 декабря, чтобы присутствовать на свадьбе своего бывшего сослуживца и русской женщины. После того, как Пол не появился на свадьбе, его друг написал ему сообщение, но ответа не получил. Он также перестал писать и звонить своим родственникам, что «очень нехарактерно для него во время путешествий», сказал Дэвид Уилан. О задержании американца его семья узнала лишь спустя несколько дней из сообщений СМИ.

Как пояснил Дэвид, семья рада, что Пол оказался жив, однако они «глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием». Родственники также не верят, что Пол мог быть причастен к разведке.

«Его невиновность несомненна, и мы верим, что его права будут соблюдаться», — заявил Дэвид Уилан.

По его словам, Пол Уилан родился в Канаде в семье британцев, сейчас живет в штате Мичиган. Он совершил несколько командировок в Ирак в составе корпуса морской пехоты. После увольнения со службы Уилан работал в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. По словам брата задержанного, семья уже связалась с представителями конгресса, американским посольством и Госдепом

31 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ задержали американца Пола Уилана при проведении шпионской акции в Москве. При этом само задержание произошло 28 декабря. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. Подробности дела не сообщаются. Американские власти были своевременно оповещены МИД РФ о задержании гражданина США.

Представитель Госдепартамента подтвердил РИА «Новости» , что американские власти получили соответствующее официальное уведомление. В ведомстве отказались предоставить дополнительные детали, сославшись на соображения конфиденциальности. При этом американская сторона пока не подтверждает, что задержанный является именно Полом Уиланом. Как пояснили в дипмиссии, «по соображениям конфиденциальности на данный момент не могут предоставить более подробной информации». Госдеп и посольство США потребовали предоставить консульский доступ к задержанному американцу.

Генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов , комментируя произошедшее, предположил, что задержание американца обусловлено «действительно серьезными факторами». По его мнению, российская контрразведка сорвала крупную операцию американских спецслужб. Если раньше ФСБ, как правило, сообщала об обезвреживании агентов иностранных разведок из числа граждан третьих стран или россиян, то сейчас задержан гражданин США, отметил Михайлов.

Он также напомнил, что ранее руководство ЦРУ США заявляло, что американская разведка стала получать все меньше информации от своих российских осведомителей в Москве из-за эффективной работы российской контрразведки.

По мнению Михайлова, нынешнее задержание это подтверждает.

«И поэтому теперь, судя по всему, американцы вынуждены «бросать в прорыв» своих граждан», — сказал эксперт в беседе с РИА «Новости». — Сейчас надо ждать, чем ответят США. Возможно, начнутся вопли насчет нарушения прав их гражданина и так далее. Но если бы у нашей контрразведки не было неубиенных доказательств вины задержанного, спецслужба не пошла бы на обнародование этой информации».

Он отметил, что противостояние спецслужб никогда не перерастало в открытое противостояние между Россией и США, и выразил надежду, что этого не произойдет и сейчас.