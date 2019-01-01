ТАСС: последние новости

Путин в новогоднем обращении призвал россиян сплотиться и быть добрее друг к другу

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП в Магнитогорске

Посол Великобритании в России надеется на укрепление связей народов двух стран в 2019 году