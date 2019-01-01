Президент РФ Владимир Путин в телефонных разговорах с офицерами группы МЧС, работающими в Магнитогорске, капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко выразил им и всем спасателям благодарность за самоотверженную работу на месте трагедии в Магнитогорске. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Официально подтверждена гибель девяти человек. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.