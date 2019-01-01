В Совфеде отреагировали на заявление Абэ о передаче Японии части Курил

«О передаче Японии так называемых северных территорий не может быть и речи. И дело не только в том, что на островах в одночасье могут появиться ПРО США, имеющие отнюдь не только оборонительное назначение. Вопрос стоит намного принципиальнее», — написал сенатор в Facebook.

По его словам, речь идёт о нерушимости границ России и её безопасности в самом широком плане.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что страна претендует на южные Курилы, однако их передача возможна только при полном согласии на это со стороны местных жителей.

Он отметил, что переговоры «изначально не идут с позиции „уходите отсюда“.