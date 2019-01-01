В Госдуме оценили шансы Зеленского стать президентом Украины

"Шансы, как показывают рейтинговые анализы, есть у первой тройки, в том числе у Тимошенко, Зеленского, Порошенко. Но сейчас они в первом туре наверняка разберут друг у друга голоса. И вот кто будет во втором туре? У Зеленского возможность есть, потому что люди просто устали от этих всех фигур. Поэтому могут (проголосовать) из протеста", — сказал Калашников.

Ранее стало известно, что украинский актер и шоумен Владимир Зеленский официально объявил о своем намерении избираться в президенты Украины.