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В Госдуме оценили шансы Зеленского стать президентом Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал о шансах на победу в выборах президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
"Шансы, как показывают рейтинговые анализы, есть у первой тройки, в том числе у Тимошенко, Зеленского, Порошенко. Но сейчас они в первом туре наверняка разберут друг у друга голоса. И вот кто будет во втором туре? У Зеленского возможность есть, потому что люди просто устали от этих всех фигур. Поэтому могут (проголосовать) из протеста", — сказал Калашников.
Ранее стало известно, что украинский актер и шоумен Владимир Зеленский официально объявил о своем намерении избираться в президенты Украины.
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Политика , Владимир Зеленский , Калашников Леонид Иванович , Госдума , РИА Новости
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