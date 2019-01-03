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Посол США посетил задержанного в России американца 

Российская Газета + ещё 68 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Посол США в России Джон Хантсман в среду посетил в СИЗО «Лефортово» задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.
По данным Госдепартамента США, посол выразил Уилану поддержку и предложил помощь со стороны дипмиссии. Хантсман также связался по телефону с семьей американца, сообщает ТАСС.
Напомним, в понедельник стало известно о том, что 28 декабря в Москве при проведении шпионской акции был задержан гражданин США 48-летний Пол Уилан. Следственным управлением ФСБ России в отношении Уилана возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
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Политика , Криминал , США , Джон Хантсман , ФСБ , СИЗО "Лефортово" , ИТАР-ТАСС , Москва
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