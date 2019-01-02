Дипломаты США получили консульский доступ к задержанному в Москве американцу 

Российская сторона предоставила консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О том, что США «в ближайшие часы» планируют получить доступ к Полу Уилану, сообщал и глава госдепа США Майк Помпео. Также госсекретарь говорил, что Соединенные штаты хотят узнать больше о причинах задержания своего гражданина и в случае необоснованности таких действий готовы требовать его возвращения на родину.
В понедельник ФСБ России сообщила о задержании 28 декабря в Москве Уилана при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело.