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Дипломаты США получили консульский доступ к задержанному в Москве американцу 

BFM.RU + ещё 73 9 минут назад
Фото: depositphotos.com
Российская сторона предоставила консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О том, что США «в ближайшие часы» планируют получить доступ к Полу Уилану, сообщал и глава госдепа США Майк Помпео. Также госсекретарь говорил, что Соединенные штаты хотят узнать больше о причинах задержания своего гражданина и в случае необоснованности таких действий готовы требовать его возвращения на родину.
В понедельник ФСБ России сообщила о задержании 28 декабря в Москве Уилана при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело.
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Политика , Криминал , США , ФСБ , Госдеп США , Москва
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