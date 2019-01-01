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В России не будет опросов о присоединении Курил к Японии, заявили в Госдуме 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Никаких референдумов или опросов на территории Курильских островов по вопросу присоединения к Японии проводить никто не будет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу "Асахи" заявил, что Япония претендует на южные Курилы, но ее позиция по территориальному вопросу с РФ не предполагает выселения россиян, проживающих там.
"У Российской Федерации очень четка позиция по вопросу Курильских островов. Этот территориальный вопрос не рассматривался. Мы предлагали японской стороне заключить мирный договор безо всяких условий. Если они не пойдут на это, то это их выбор. Но никаких референдумов и опросов на территории Курильских островов никто проводить не будет", — сказал Морозов РИА Новости.
В этом месяце Абэ собирается посетить Россию. Ориентировочной датой называется 21 января. Предыдущая встреча японского премьера и президента России состоялась 14 ноября в Сингапуре. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.
В этой декларации была зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении сразу четырех островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи в качестве условия для заключения мирного договора.
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Политика , Азия , Видео , Синдзо Абэ , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости , Япония
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