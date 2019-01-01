Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого. Об этом рассказал CNN его брат-близнец Дэвид.

По словам брата предполагаемого шпиона, последнее сообщение от Пола он получил в пятницу, 28 декабря, в день задержания в Москве. А об инциденте узнал только в понедельник из новостей. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в Госдеп . Посольство США в РФ уведомили о задержании американского гражданина в Москве по подозрению в шпионаже. США уже запросили консульский доступ к задержанному.

В отношении американского гражданина возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России ("Шпионаж"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.