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Названа причина смерти отца звезды "Фабрики звезд"
Названа причина смерти отца звезды "Фабрики звезд"

Челябинский губернатор призвал к выдержке и мужеству 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратился к родственникам погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске и заявил, что всем жителям региона требуются выдержка, мужество и терпение в это тяжелое время.
"Отдельно обращаюсь к близким и родственникам погибших в этой ужасной трагедии. Не существует слов, которые могут выразить происходящее сейчас внутри нас. Нам всем требуется выдержка, мужество и терпение в эти дни. В эти тяжелые минуты все южноуральцы с вами", — сказал Дубровский в видеообращении, которое распространила пресс-служба.
Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах.
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Политика , Борис Дубровский , Магнитогорск , Челябинская Область
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