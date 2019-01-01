Челябинский губернатор призвал к выдержке и мужеству

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратился к родственникам погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске и заявил, что всем жителям региона требуются выдержка, мужество и терпение в это тяжелое время.

"Отдельно обращаюсь к близким и родственникам погибших в этой ужасной трагедии. Не существует слов, которые могут выразить происходящее сейчас внутри нас. Нам всем требуется выдержка, мужество и терпение в эти дни. В эти тяжелые минуты все южноуральцы с вами", — сказал Дубровский в видеообращении, которое распространила пресс-служба.

Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах.