Лужков рассказал о провале попыток Японии «протащить» идею передачи Курил

Работа российско-японского "совета мудрецов" в начале 2000-х годов показала, что японской стороне не удается "протащить" идею передачи Курильских островов, заявил РИА Новости экс-мэр Москвы Юрий Лужков, бывший сопредседателем этого совета.

Решение о создании "совета мудрецов" в свое время приняли президент РФ Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми. Он был учрежден в 2003 году, с российской стороны совет возглавил Лужков, а сопредседателем со стороны Японии стал бывший премьер Иосиро Мори.

"Японская сторона после нескольких лет такого периодического взаимодействия, а встречи были примерно два раза в год, увидела, что это не удается "протащить" через "совет мудрецов" — решить задачу, которую, конечно, ставила Япония по тому, чтобы отобрать эти четыре острова", — рассказал Лужков, говоря о работе "совета мудрецов" в те годы.

Он отметил, что представители России в этом совете "были последовательны и тверды в своей позиции".

"Японская сторона убедилась, что через "совет мудрецов" эти острова не удается вернуть… И японская сторона заявила о том, что они со своей стороны завершают работу "совета мудрецов", — добавил бывший мэр столицы, уточнив, что вскоре и российская сторона аналогично объявила о завершении работы в рамках совета.

При этом, отвечая на вопрос о возможности возобновления такой работы в нынешних условиях, когда диалог по мирному договору было решено интенсифицировать, собеседник подчеркнул: "совет мудрецов со стороны России выполнил свою задачу".

Он напомнил, в каких условиях начиналась работа совета — это происходило на фоне заявления, озвученного в свое время первым президентом России Борисом Ельциным, о возможности передачи всех четырех островов,

По словам Лужкова, сам он готов был участвовать в работе совета в качестве сопредседателя только при условии, что Россия не отдаст острова Японии, и эта позиция была подтверждена.

"Владимир Владимирович (Путин) мне сказал: "да, речь не идет о том, чтобы отдать острова" я говорю — в этом случае я согласен возглавить со стороны России "совет мудрецов", — вспоминает экс-мэр Москвы.

В таком формате они проработали совместно с японской стороной несколько лет, и результатом этой работы, по его мнению, явились как раз "серьезные исторические и современные положения", сложившиеся и по вопросу Курил, и по вопросу двусторонних отношений.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября состоялась встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.