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"Кровь стынет": Песков рассказал, как ругается Путин

Песков высказался о судьбе жителей Курил 

ТК «Звезда» + ещё 268 1 час назад
Фото: РИА Новости
Интересы жителей Курильских островов не должны пострадать от заключения мирного договора между РФ и Японией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он прокомментировал новость о том, что президент Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились «искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран».
«Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно. Каким образом — ответ будет дан в ходе кропотливой работы», — рассказал Песков.
Ранее стало известно о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно. Главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили перспективы заключения мирного договора.
Кремль не раз выдвигал условия при соблюдении которых дальнейший диалог по территориальному вопросу будет продолжаться, а именно: требование к Японии признать итоги Второй мировой войны и российский суверенитет на Курилами, которые вошли в состав СССР по ее итогам.
При этом Лавров призвал японских партнеров воздержаться от односторонней и противоречивой риторики в публичном пространстве.
Токио претендует на Курильские острова называя из своими «северными территориями». Москва растаивает на том что, российский суверенитет над этими землями сомнению не полежит. Много десятилетий территориальный спор не позволяет двум государствам заключить мирный договор.
Последняя встреча Владимира Путин и Синдзо Абэ по этому вопросу состоялась в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года.
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Политика , США , Япония
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