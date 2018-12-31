Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске

Путин дал поручение после трагедии в Магнитогорске

«Создадим правительственную комиссию специальную с министром МЧС», — приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что к работе в ней будут подключены все необходимые ведомства.

В совещании принимали участие глава МЧС Евгений Зиничев , министр здравоохранения Вероника Скворцова , а также руководители Челябинской области и федерального округа.

Путин заслушал доклад Зиничева о том, какие действия предпринимались на месте обрушения подъезда дома. Глава МЧС сообщил, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.

Напомним, ранее в понедельник Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Утром понедельника, 31 декабря, в жилом доме Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека. МЧС попросило жильцов нескольких подъездов, местонахождение которых не установлено, выйти на связь.