Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске

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Путин дал поручение после трагедии в Магнитогорске 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент России Владимир Путин, в понедельник прибывший в Челябинскую область, в ходе совещания в штабе МЧС на месте обрушения дома в Магнитогорске дал поручение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва газа.
«Создадим правительственную комиссию специальную с министром МЧС», — приводит его слова РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что к работе в ней будут подключены все необходимые ведомства.
Владимир Путин прибыл к месту ЧП в жилом доме в Магнитогорске
В совещании принимали участие глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также руководители Челябинской области и федерального округа.
Путин заслушал доклад Зиничева о том, какие действия предпринимались на месте обрушения подъезда дома. Глава МЧС сообщил, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.
Напомним, ранее в понедельник Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Утром понедельника, 31 декабря, в жилом доме Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека. МЧС попросило жильцов нескольких подъездов, местонахождение которых не установлено, выйти на связь.
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами. Разбор завалов осложнен морозами и угрозой дальнейшего обрушения дома. К спасательной операции подключились кинологи.
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Политика , Видео , Происшествия , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Евгений Зиничев , Минздрав РФ , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск , Челябинская Область
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