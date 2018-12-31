Посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело.
Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, в департаменте указали, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".
"Со своей стороны дополнительно можем сообщить, что посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания", — добавили в ведомстве.