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МИД прокомментировал задержание американца за шпионаж 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело.
Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, в департаменте указали, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".
"Со своей стороны дополнительно можем сообщить, что посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания", — добавили в ведомстве.
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Политика , Ближний Восток , США , Пол Николас , ФСБ , МИД , РИА Новости , Москва
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