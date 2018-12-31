Британский посол заговорил по-русски о дружбе

Посол Великобритании Москве Лори Бристоу поздравил россиян с новым годом по-русски. Видеообращение опубликовано в Twitter диппредставительства.

Дипломат заявил, что уходящий год был непростым для отношений России и Великобритании, однако о политике предпочел не говорить. Он отметил, что у двух стран много общего. В частности, он напомнил о том, что многие футбольные болельщики посетили Москву летом во время чемпионата мира. Кроме того, России и Британии удалось укрепить связи между научными и образовательными институтами.

Бристоу подчеркнул, что посольство провело множество мероприятий, чтобы поддержать отношения между странами. Его слова сопровождались слайдам с фотографиями.

«Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией строились на сотрудничестве и взаимном уважении», — сказал он.

Дипломат также понадеялся, что вызовы, перед которыми стоят страны, превратятся в возможности для укрепления существующих связей. В частности он упомянул, что 2019-й станет перекрестным годом музыки в России и Британии. В заключении посол поздравил россиян с наступающим новым годом.