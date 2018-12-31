Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске

Президент РФ Владимир Путин после прибытия в Магнитогорск отправился в оперативный штаб МЧС для проведения экстренного заседания. Сразу после этого российский лидер осмотрел дом, в котором произошло обрушение.
Кадры с места событий представил телеканал "Россия 24".
На данный момент замначальника пресс-службы МЧС Тимур Хикматов, как сообщает РИА "Новости", утверждает, что существует вероятность обрушения седьмого подъезда дома.
Предполагается, что Владимир Путин лично встретится с пострадавшими жильцами. Отметим, что Следственный комитет возбудил уголовное дело.