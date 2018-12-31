Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил с Рождеством и наступающим 2019 годом ряд мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило в понедельник Anadolu.
В новогоднем послании президенту РФ Эрдоган подчеркнул значимость турецко-российских отношений и выразил надежду на то, что в следующем году сотрудничество Анкары и Москвы продолжит активно развиваться.
Президент Турции также поздравил президента США Дональда Трампа. Anadolu подчеркивает, что послание Эрдогана американскому лидеру начинается со слов "господин президент, дорогой друг".
"Верю, что усилия сторон позволят вывести основанные на принципах уважения и открытого диалога отношения Турции и США на уровень стратегического партнерства. Уверен, что сотрудничество Анкары и Вашингтона ждет более яркое будущее", — говорится в послании.
Эрдоган также направил поздравительное письмо председателя КНР Си Цзиньпину. В нем он, в частности, пригласил Си Цзиньпина посетить Турцию в 2019 году.
Помимо вышеперечисленных лидеров, Эрдоган направил поздравления премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Индии Нарендре Моди.