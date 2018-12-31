Мэр Анадыря подал в отставку по собственному желанию

"Глава городского округа Анадырь Илья Давиденко уведомил губернатора Чукотки Романа Копина о своей досрочной отставке с поста главы окружной столицы в связи с переездом в другой регион на постоянное место жительство", — сообщила пресс-служба.

44-летний Давиденко возглавил администрацию Анадыря в 2014 году, когда набрал на выборах главы города 83,08% голосов избирателей. Срок его полномочий истекал в сентябре 2019 года.

Как уточнили в пресс-службе правительства Чукотки, "Давиденко также сообщил о своем намерении не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в 2019 году выборах".

Анадырь с населением более 15 тыс. человек — административный центр и столица Чукотского автономного округа.