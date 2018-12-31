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Мэр Анадыря подал в отставку по собственному желанию 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: novomariinsk.ru
Мэр столицы Чукотского автономного округа — города Анадырь — Илья Давиденко подал в отставку по собственному желанию. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.
"Глава городского округа Анадырь Илья Давиденко уведомил губернатора Чукотки Романа Копина о своей досрочной отставке с поста главы окружной столицы в связи с переездом в другой регион на постоянное место жительство", — сообщила пресс-служба.
44-летний Давиденко возглавил администрацию Анадыря в 2014 году, когда набрал на выборах главы города 83,08% голосов избирателей. Срок его полномочий истекал в сентябре 2019 года.
Как уточнили в пресс-службе правительства Чукотки, "Давиденко также сообщил о своем намерении не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в 2019 году выборах".
Анадырь с населением более 15 тыс. человек — административный центр и столица Чукотского автономного округа.
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Комментарии
Политика , Роман Копин , Анадырь , Чукотский Автономный Округ
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