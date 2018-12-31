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Путин прибыл в оперативный штаб МЧС в Магнитогорске 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 26 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин, ранее в понедельник прилетевший в Челябинскую область, прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Из аэропорта Магнитогорска Путин сразу направился в район трагедии. Здесь, рядом с обрушившимся подъездом, спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва, передает РИА «Новости».
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что глава СКР Александр Бастрыкин также вылетел в Магнитогорск. Он намерен лично заслушать отчет о ходе расследования уголовного дела, открытого по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, и дать ряд конкретных поручений следственной группе.
Между тем, как сообщил в эфире телеканала „Россия 24“ замначальника пресс-службы МЧС Тимур Хикматов, часть подъезда дома в Магнитогорске, которая не до конца разрушилась при взрыве, может обрушиться, передает ТАСС.
31 декабря в Магнитогорске в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа, в результате происшествия погибли четыре человека. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами. Разбор завалов осложнен морозами и угрозой дальнейшего обрушения дома.
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Комментарии
Политика , Происшествия , Александр Бастрыкин , Светлана Петренко , Вероника Скворцова , Тимур Хикматов , Владимир Путин , Минздрав РФ , МЧС , СКР , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
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