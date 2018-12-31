МИД России предупредил о демонстрациях и забастовках в разных странах

Перед Новым годом, 31 декабря, сразу в нескольких странах пройдут различные забастовки и демонстрации, предупреждает Ситуационно кризисный центр МИД России.

Так, например, в Куала-Лумпуре в Майзии 31 декабря с 22:00 (по местному времени) ожидается демонстрация у здания торгового центра Sogo, будут приняты повышенные меры безопасности.

Великобритании в предпраздничный день возможны сбои в движении поездов в связи с забастовкой работников железнодорожной компании "South Western Railway", это может повлечь за собой повышенную нагрузку на альтернативные виды транспорта.

Во Франции в Париже 31 декабря пройдут протестные акции "желтых жилетов". Митингующие соберутся в 15:00 (по местному времени) на Елисейских полях. Ожидаются повышенные меры безопасности, возможны столкновения с силами правопорядка, будет затруднено дорожное движение.

В Бразилии 1 января будут приняты повышенные меры безопасности в связи с инаугурацией президента. Официальные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени в Кафедральном соборе Бразилиа. Дорожное движение будет ограничено.