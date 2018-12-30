Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США

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Лавров пообещал ответ России на размещение запрещенных ракет США в Европе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Москва вынуждена будет принять ответные меры в случае размещения в Европе американских ракет, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и меньше дальности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам», — передает его слова «Интерфакс».
США придумали "военный ответ" России
Он отметил, что Евросоюз проголосовал против предложения России поддержать ДРСМД, то есть за то, чтобы он «перестал существовать, и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет».
«Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения в Европе новых американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками.
На прошлой неделе Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ЕС , Интерфакс , Москва , США
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