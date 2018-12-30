Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США

Лавров пообещал ответ России на размещение запрещенных ракет США в Европе

Сергей Лавров. Москва вынуждена будет принять ответные меры в случае размещения в Европе американских ракет, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и меньше дальности, заявил глава МИД России

«К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам», — передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что Евросоюз проголосовал против предложения России поддержать ДРСМД, то есть за то, чтобы он «перестал существовать, и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет».

«Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения в Европе новых американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками.