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Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам благополучия 

Газета.Ru + ещё 23 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам радости и благополучия, а любимой России — успехов и процветания. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, жителям России стоит раскрыть свои сердца навстречу друг другу.
Он также добавил, что душевная щедрость востребована и в праздники, и в будни.
Путин подчеркнул, что помощников у России никогда не было и не будет, поэтому россиянам надо быть сплоченной командой.
Ранее сообщалось, что в вагонах метро покажут новогоднее обращение Путина.
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