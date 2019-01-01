Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам благополучия

Российский президент Владимир Путин Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам радости и благополучия, а любимой России — успехов и процветания. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, жителям России стоит раскрыть свои сердца навстречу друг другу.

Он также добавил, что душевная щедрость востребована и в праздники, и в будни.

Путин подчеркнул, что помощников у России никогда не было и не будет, поэтому россиянам надо быть сплоченной командой.

Ранее сообщалось, что в вагонах метро покажут новогоднее обращение Путина.