Лукашенко поздравил Путина с Новым годом и Рождеством

Лукашенко выразил убеждение, что работа стран по соблюдению национальных интересов в рамках Союзного государства придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.

Он также напомнил, что в 2019 году будет отмечаться двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. По словам белорусского президента, хотя странам пришлось пройти непростой путь, с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся.

Глава Белоруссии добавил, что воля россиян и белорусов будет способствовать интеграционному строительству, многоплановому сотрудничеству и формированию общей новейшей истории.

Ранее сообщалось, что Путин в новогоднем поздравлении к Трампу заявил о готовности к диалогу с США.