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Лукашенко поздравил Путина с Новым годом и Рождеством 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Лукашенко выразил убеждение, что работа стран по соблюдению национальных интересов в рамках Союзного государства придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.
Он также напомнил, что в 2019 году будет отмечаться двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. По словам белорусского президента, хотя странам пришлось пройти непростой путь, с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся.
Глава Белоруссии добавил, что воля россиян и белорусов будет способствовать интеграционному строительству, многоплановому сотрудничеству и формированию общей новейшей истории.
Ранее сообщалось, что Путин в новогоднем поздравлении к Трампу заявил о готовности к диалогу с США.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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