«Би-би-си» пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках

МИД России указал телеканалу «Би-би-си» на необъективное освещение фактов на фоне публикации в открытом доступе данных работающих в Москве сотрудников корпорации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила на то, что и внешняя политика Британии в целом не является эталоном честности.

Телекомпания «Би-би-си» непоследовательна в своих действиях в рамках претензий к российским государственным органам, говоря о появлении в открытом доступе информации о своих сотрудниках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Телерадиокорпорация «Би-би-си» на своем сайте написала, что обратилась в МИД с жалобой на утечку данных о своих сотрудниках. Так вот. Никаких обращений с жалобами от «Би-би-си» на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от «Би-би-си» не обращался: завкорпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны», — указала дипломат.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство получило только список вопросов от корреспондента телеканала во второй половине дня в субботу, 29 декабря, на которые Департамент информации и печати МИД РФ ответил в тот же день.

«В частности, Департамент инициативно обратил внимание журналистов, что никаких обращений от корпункта в Москве не получал. Что самое замечательное, наши ответы при написании статьи естественно включены не были. Это намеренное искажение фактов. Потрясающе работают британские журналисты. Их могут обогнать лишь британские ученые», — подчеркнула Захарова.

В заключение она указала на то, что внешняя политика Британии в целом не является эталоном честности.

«Мне регулярно пишут и звонят корреспонденты «Би-би-си» в Москве, когда им что-то нужно. В этот раз за несколько дней не позвонил никто. Почему? Может, ждали инструкций от кого-то из Лондона? Не от тех ли, кто сливал в «Таймс» списки «Спутника»?

Лондон играет все грязнее», — резюмировала спикер МИД РФ.

Ранее «Би-би-си» заявила, что направила официальную жалобу в МИД РФ в связи с публикацией персональных данных работающих в Москве сотрудников корпорации. По заверениям телеканала, 25 декабря сайт pikabu.ru, сайт segodnya.ru, а также сообщество «ВКонтакте» под названием «За Матушку — Россию» опубликовали список 44 сотрудников «Би-би-си», работающих в России, включая их полные имена и фотографии.

«Сайт segodnya.ru озаглавил список «Наш ответ Чемберлену». В публикации упоминалось, что недавно в западных СМИ был опубликован список российских журналистов, а «найти и опубликовать список их журналистов, которые работают на территории РФ и во всем видят заговор, не составит никакого труда», — указали в «Би-би-си».

По их словам, речь шла о заметке в газете Sunday Times , которая опубликовала фотографии восьми сотрудников британского бюро Sputnik с указанием их должностей. В «Би-би-си» заявили, что не публиковали этот список.

«Мы попросили российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу. Безопасность наших сотрудников в Москве является нашим приоритетом. Для нашей аудитории в Великобритании и по всему миру важна работа, которую московское бюро «Би-би-си» выполняет на протяжении многих лет», — подчеркнул глава Всемирной службы «Би-би-си» Джейми Ангус.

Он также сказал, что телеканал всегда работал в России в соответствии с российским законодательством и добросовестно следовал правилам лицензирования и получения аккредитаций.

«Поэтому нас особенно беспокоит то, что личные данные наших сотрудников, которые мы предоставили российским властям в рамках нашей законной деятельности, были раскрыты подобным образом».

Неделей ранее Роскомнадзор начал проверку ресурсов «Би-би-си» в России. В ведомстве отметили, что это связано с решением британского регулятора Ofcom в отношении телеканала RT о нарушении правил вещания. В сообщении указывалось, что Роскомнадзор проверит на соответствие законодательству российское вещание телеканала BBC World News и интернет-ресурсы «Би-би-си», передает НСН.

Ранее в британской The Times был опубликован список сотрудников британского бюро Sputnik с приведением их должностей и призывом шотландского депутата отобрать активы журналистов агентства.

Эти действия вызвали осуждение в РФ и ряде зарубежных стран. В начале декабря по итогам заседания СМИД ОБСЕ в Милане был принят документ по вопросу о безопасности журналистов, передает ФАН.