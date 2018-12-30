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Би-би-си попросила власти России расследовать публикацию данных ее сотрудников в Москве 

ТАСС + ещё 9 5 часов назад
Британская вещательная корпорация (Би-би-си) обратилась к российским властям с просьбой расследовать ситуацию с публикацией личных данных сотрудников ее московского бюро. Об этом сообщил в субботу в Twitter глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Энгас.
"Би-би-си попросила российские власти расследовать это вызывающее тревогу событие. Благополучие и безопасность наших сотрудников в Москве — наша главная забота", — написал Энгас.
Жалоба в МИД
В субботу Би-би-си сообщила на своем сайте, что подала официальную жалобу в МИД РФ. В публикации подчеркивается, что поименный список 44 сотрудников московского бюро Би-би— си, опубликованный 25 декабря неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu, имелся лишь в распоряжении российских властей, в публичном доступе данная информация публиковалась лишь частично.
По словам Энгаса, вещательная корпорация всегда работала в РФ "в полном соответствии с законами и правилами страны", а новости из московского бюро Би-би-си "представляют огромную ценность" для ее британской и международной аудитории.
"Поэтому нас особенно беспокоит тот факт, что личные данные наших сотрудников, которые мы передавали российским властям в порядке нашей законной деятельности в России, были подобным образом раскрыты", — добавил он.
Журналистские скандалы
23 декабря газета The Sunday Times опубликовала фотографии и имена восьмерых сотрудников эдинбургского бюро агентства Sputnik и призыв члена парламента Шотландии от партии "Либеральные демократы" Алекса Коула-Хэмилтона занять более жесткую позицию в отношении имущества российских граждан в Соединенном Королевстве. В Би-би-си подчеркивают, что не имеют отношения к данной статье.
21 декабря Роскомнадзор сообщил о начале проверки интернет-ресурсов Би-би-си и канала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания в Великобритании. В пресс-службе Би-би-си тогда сообщили, что компания не нарушает законодательства России.
2 декабря газета The Mail on Sunday опубликовала статью, в которой сообщила, что власти Великобритании заподозрили в шпионаже съемочную группу Первого канала. По данным, полученным изданием от британских военных, 21 ноября корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и его оператор были замечены вблизи базы 77-й бригады британской армии в графстве Беркшир, где открыто снимали новостной сюжет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство в случае продолжения травли Первого канала в Великобритании опубликует данные о нарушениях правил аккредитации на территории России представителями британских СМИ.
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Политика , Видео , Мария Захарова , Роскомнадзор , МИД , ИА Sputnik , Sunday Times , Москва
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