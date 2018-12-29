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Клинцевич прокомментировал расширение морской зоны Украины 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские власти хотят подвести правовую основу под свои провокации, однако Россия не будет вносить изменения в правила судоходства в Азовском море, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
В субботу сайт президента Украины сообщил, что Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который регламентирует морские границы страны и наказание для нарушителей. Закон расширяет подконтрольную Киеву морскую территорию на 12 морских миль — до 24.
"У этого закона имеется только одно предназначение — положить под возможные провокации Киева в Азовском море какую-то правовую основу", — сказал парламентарий РИА Новости.
По его словам, все последствия принятия закона будут досконально изучены российской стороной. "Однако уже сейчас очевидно, что закон явно не вписывается в действующий и поныне российско-украинский договор о совместном использовании Азовского моря. Согласно ему, подобные решения должны приниматься только коллегиально", — отметил Клинцевич.
Он добавил, что этот закон напоминает многочисленные решения о признании Крыма "украинской территорией". "И наша реакция будет соответствующей. Что называется, "собака лает, а караван идет". Думаю, что Россия в плане судоходства на Азовском море никаких принципиальных изменений вносить не будет", — сказал сенатор.
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Политика , Франц Клинцевич , Совет Федерации , РИА Новости
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