Клинцевич прокомментировал расширение морской зоны Украины

Франц Клинцевич. Украинские власти хотят подвести правовую основу под свои провокации, однако Россия не будет вносить изменения в правила судоходства в Азовском море, считает член оборонного комитета Совфеда

В субботу сайт президента Украины сообщил, что Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который регламентирует морские границы страны и наказание для нарушителей. Закон расширяет подконтрольную Киеву морскую территорию на 12 морских миль — до 24.

"У этого закона имеется только одно предназначение — положить под возможные провокации Киева в Азовском море какую-то правовую основу", — сказал парламентарий РИА Новости.

По его словам, все последствия принятия закона будут досконально изучены российской стороной. "Однако уже сейчас очевидно, что закон явно не вписывается в действующий и поныне российско-украинский договор о совместном использовании Азовского моря. Согласно ему, подобные решения должны приниматься только коллегиально", — отметил Клинцевич.

Он добавил, что этот закон напоминает многочисленные решения о признании Крыма "украинской территорией". "И наша реакция будет соответствующей. Что называется, "собака лает, а караван идет". Думаю, что Россия в плане судоходства на Азовском море никаких принципиальных изменений вносить не будет", — сказал сенатор.