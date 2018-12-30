Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало

Пресс-секретарь Лукашенко в субботу приняла участие в записи новогодней программы на телеканале "Беларусь 1", где рассказала об одной из недавних встреч президентов Белоруссии и РФ . На текущей неделе Лукашенко и Путин провели две встречи в Москве — во вторник и субботу. Главным образом обсуждались цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве, а также интеграция в рамках Союзного государства.

"Могу сказать, что не только картошку в тот день подарил Александр Григорьевич (Лукашенко) Владимиру Владимировичу (Путину). На самом деле, насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало. И Александр Григорьевич, зная об этом, … в предыдущий визит привез еще и сало, причем такое… не то, что какое-то специально сделанное, а просто — самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало. И (сало — ред.) тоже было презентовано. После был картофель", — рассказала Эйсмонт, отметив, что речь идет о картошке "с президентского огорода".

По данным Эйсмонт, картофель был привезен Путину "по спецзаказу", потому что ранее, "в полушутку", Лукашенко спросил у Путина, что бы еще ему хотелось получить от президента Белоруссии и всей республики.

"И ответ прозвучал именно так: "Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало". Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля", — отметила пресс-секретарь.

Она также уточнила, что там было "четыре сорта картофеля".

"Причем если вы думаете, что это абсолютно одинаковая картошка, просто отличается названиями сортов, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что у каждого этого сорта — под него предназначенный способ приготовления. Какая-то предназначена для жарки, какая-то — для драников, какая-то — для пюре, что-то — для запекания и отваривания. Там (на мешках — ред.) все было подписано", — добавила Эйсмонт.

Пресс-секретарь белорусского президента также сообщила, что Лукашенко подарил лидерам стран СНГ к Новому году эксклюзивные елочные шары ручной работы. По словам Эйсмонт, в администрации президента республики долго думали над различными вариантами подарков для глав государств и в итоге остановились на уникальных елочных шарах ручной работы. При этом Эйсмонт уточнила, что первоначальные варианты елочных игрушек показались Лукашенко "тяжеловатыми", и он попросил сделать их более легкими и праздничными.

Неформальная встреча лидеров стран Содружества состоялась 6 декабря в Санкт-Петербурге.