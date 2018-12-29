Путин сыграет в хоккей с Лукашенко

Такое предложение он высказал во время встречи двух лидеров.

"Я ему предлагал, кстати, (сыграть в хоккей. — "Газета.Ru"). Сказал, что мы сегодня играем. Предложил ему остаться, но его понять можно, скоро Новый год, он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, дел текущих", — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что они обязательно встретятся в скором времени и сыграют в хоккей, а также покатаются на лыжах.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко рассказал о рабочей группе по улаживанию споров с Россией.