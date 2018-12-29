МИД указал на опасное развитие ситуации в Донбассе

Опасное приближение украинской армии к позициям ополчения существенно увеличивает риск прямого боестолкновения, говорится в сообщении МИД РФ

Российская сторона раскритиковала советника президента Украины Юрия Бирюкова . По его словам, практически вся так называемая "серая зона" уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль.

На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами "нормандского формата" в Берлине в 2016 году, это выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса, отмечают дипломаты.