Путин объяснил отказ Лукашенко поиграть в хоккей

«Александру Григорьевичу я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что они с белорусским коллегой договорились встретиться специально для игры в хоккей и катания на лыжах.

29 декабря состоялись очередные переговоры Путина и Лукашенко. Их встреча стала второй за текущую неделю. О результатах переговоров не сообщается.