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Путин объяснил отказ Лукашенко поиграть в хоккей 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался сыграть в хоккей на Красной площади в товарищеском матче «Ночной лиги» после 3,5-часовых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Об этом Путин рассказал телеканалу «Россия-1», передает РБК.
«Александру Григорьевичу я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много», — сказал Путин.
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Российский лидер добавил, что они с белорусским коллегой договорились встретиться специально для игры в хоккей и катания на лыжах.
29 декабря состоялись очередные переговоры Путина и Лукашенко. Их встреча стала второй за текущую неделю. О результатах переговоров не сообщается.
Политика , Видео , СНГ , Хоккей , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Москва
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