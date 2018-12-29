Песков рассказал о сроках встречи Путина и Эрдогана

Сроки встречи президентов России и Турции будут определены по итогам сегодняшних переговоров на уровне министров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Переговоры ведутся в формате "три на три", к министрам иностранных дел и обороны еще руководители разведок добавились", — заметил Песков. "Президент не принимает участие в этом процессе", — добавил он. Поэтому о результатах этих переговоров нужно спрашивать не в Кремле.

"По итогам работы на уровне руководителей ведомств потом уже будет приниматься решение о сроках российско-турецкой встречи на высшем уровне", — объяснил пресс-секретарь главы государства.