Киевским властям, в случае отправки новых кораблей для прохода через Керченский пролив, стоит воздержаться от провокаций, в противном случае будут приняты жесткие меры по их пресечению, заявил глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
Ранее Министр обороны Украины Степан Полторак пообещал до 100 походов украинских кораблей в Керченский пролив.
"Украинские корабли могут проходить через Керченский пролив с соблюдением международных норм права, соблюдая законы и интересы нашего государства, и не оскорбляя достоинства своего государства, ведя себя как провокатора самого низкого пошиба", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, любые провокации в отношении Крыма будут пресекаться жестким способом.
"Киевским властям стоит все хорошо взвесить, прежде чем планировать новые провокации в Керченском проливе", — подчеркнул депутат.
Гемпель посоветовал украинским властям помнить судьбу фашисткой Германии, войска которой вместо триумфа прошли по Москве позорным маршем.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход кораблей через Керченский пролив. В МИД РФ расценили это заявление как признание в очередной провокации, направленной на усугубление ситуации.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.