В Крыму предостерегли Киев от провокаций при проходе в Керченском проливе

Киевским властям, в случае отправки новых кораблей для прохода через Керченский пролив, стоит воздержаться от провокаций, в противном случае будут приняты жесткие меры по их пресечению, заявил глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Ранее Министр обороны Украины Степан Полторак пообещал до 100 походов украинских кораблей в Керченский пролив.

"Украинские корабли могут проходить через Керченский пролив с соблюдением международных норм права, соблюдая законы и интересы нашего государства, и не оскорбляя достоинства своего государства, ведя себя как провокатора самого низкого пошиба", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, любые провокации в отношении Крыма будут пресекаться жестким способом.

"Киевским властям стоит все хорошо взвесить, прежде чем планировать новые провокации в Керченском проливе", — подчеркнул депутат.

Гемпель посоветовал украинским властям помнить судьбу фашисткой Германии, войска которой вместо триумфа прошли по Москве позорным маршем.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход кораблей через Керченский пролив. В МИД РФ расценили это заявление как признание в очередной провокации, направленной на усугубление ситуации.