Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию

В Крыму предостерегли Киев от провокаций при проходе в Керченском проливе 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Киевским властям, в случае отправки новых кораблей для прохода через Керченский пролив, стоит воздержаться от провокаций, в противном случае будут приняты жесткие меры по их пресечению, заявил глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
Ранее Министр обороны Украины Степан Полторак пообещал до 100 походов украинских кораблей в Керченский пролив.
"Украинские корабли могут проходить через Керченский пролив с соблюдением международных норм права, соблюдая законы и интересы нашего государства, и не оскорбляя достоинства своего государства, ведя себя как провокатора самого низкого пошиба", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, любые провокации в отношении Крыма будут пресекаться жестким способом.
"Киевским властям стоит все хорошо взвесить, прежде чем планировать новые провокации в Керченском проливе", — подчеркнул депутат.
Гемпель посоветовал украинским властям помнить судьбу фашисткой Германии, войска которой вместо триумфа прошли по Москве позорным маршем.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход кораблей через Керченский пролив. В МИД РФ расценили это заявление как признание в очередной провокации, направленной на усугубление ситуации.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
Последние новости
"Учись, Сеня": украинцы оценили заграждение в Крыму Володин ответил на требования Макрона и Меркель Запад "в шоке" от того, что недооценил возможности России. Мнение
Комментарии
Политика , Александр Турчинов , Степан Полторак , Владимир Путин , МИД , СБУ , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию104
Сирийских боевиков заподозрили в сожжении беженцев6
Пока вы спали: Рубль нарушит традицию219
Лукашенко объяснился из-за шутки на встрече с Путиным2
Путин уволил прокурора Москвы18
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
01:59
Сирийских боевиков заподозрили в сожжении беженцев
В мире Ближний Восток
02:15
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию
Политика В мире
01:20
Украинское пиво и сладости попали под запрет
Политика
01:58
Лукашенко объяснился из-за шутки на встрече с Путиным
Политика В мире
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
01:14
Голикова сообщила хорошую новость
Общество Политика
02:06
Испытание Ил-76МД-90А показали на видео
Войска Армия
01:11
«Победа» заявила о массовой задержке рейсов пограничниками
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение