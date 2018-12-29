В Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова

По его словам, это высказывание ознаменует начало осознания Киевом последствий деструктивной политики в отношении России и Крыма.

Также Ганжара выразил уверенность в том, что рано или поздно украинская сторона будет просить о нормализации экономических отношений с Москвой. Он отметил, что никто из западных партнеров Киева не будет спасать экономику страны.

"Продолжающееся ухудшение отношений в первую очередь будет бить по каждому украинцу", — пояснил Ганжара в интервью RT.

Ранее Семиноженко заявил о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год. Он добавил, что водоснабжение полуострова Киев перекрыл для того, чтобы "крымчане еще больше полюбили материковую Украину".