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Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию

В Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление бывшего украинского вице-премьера Владимира Семиноженко о потерях Украины из-за блокады полуострова.
По его словам, это высказывание ознаменует начало осознания Киевом последствий деструктивной политики в отношении России и Крыма.
Также Ганжара выразил уверенность в том, что рано или поздно украинская сторона будет просить о нормализации экономических отношений с Москвой. Он отметил, что никто из западных партнеров Киева не будет спасать экономику страны.
"Продолжающееся ухудшение отношений в первую очередь будет бить по каждому украинцу", — пояснил Ганжара в интервью RT.
Ранее Семиноженко заявил о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год. Он добавил, что водоснабжение полуострова Киев перекрыл для того, чтобы "крымчане еще больше полюбили материковую Украину".
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