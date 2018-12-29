Кремле открестились от планов по присоединению Белоруссии

По словам Пескова, Москва Минск движутся не в одну сторону, а «навстречу друг другу». Он напомнил, что по договору от 1999 года «О создании Союзного государства» Россия и Белоруссия создают «надгосударственную структуру», в которой постепенно появляется единое пространство (в политической, экономической, военной, таможенной, валютной и других сферах).

Представитель Кремля заверил, что речи о присоединении Белоруссии к России не идет.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об интеграционных проектах для Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, «продвинутый вариант» сотрудничества стран основан на повышении уровня интеграции «с одновременным повышением взаимозависимости экономик».