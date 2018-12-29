Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию

Кремле открестились от планов по присоединению Белоруссии 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подозрения о попытках России присоединить Белоруссию не имеют оснований. Об этом сообщает РБК.
По словам Пескова, Москва и Минск движутся не в одну сторону, а «навстречу друг другу». Он напомнил, что по договору от 1999 года «О создании Союзного государства» Россия и Белоруссия создают «надгосударственную структуру», в которой постепенно появляется единое пространство (в политической, экономической, военной, таможенной, валютной и других сферах).
Представитель Кремля заверил, что речи о присоединении Белоруссии к России не идет.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об интеграционных проектах для Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, «продвинутый вариант» сотрудничества стран основан на повышении уровня интеграции «с одновременным повышением взаимозависимости экономик».
Премьер заявил, что Россия готова к созданию единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и счётной палаты.
После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия «не мытьем, так катаньем» хочет «инкорпорировать» его страну в свой состав под видом глубокой интеграции. Он подчеркивал, что «святое» для Минска — «это суверенитет».
Комментарии
Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Счетная палата , Федеральная таможенная служба , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию129
Сирийских боевиков заподозрили в сожжении беженцев7
Пока вы спали: Рубль нарушит традицию220
Лукашенко объяснился из-за шутки на встрече с Путиным2
Путин уволил прокурора Москвы24
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
01:59
Сирийских боевиков заподозрили в сожжении беженцев
В мире Ближний Восток
02:15
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию
Политика В мире
01:20
Украинское пиво и сладости попали под запрет
Политика
01:58
Лукашенко объяснился из-за шутки на встрече с Путиным
Политика В мире
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
01:14
Голикова сообщила хорошую новость
Общество Политика
02:06
Испытание Ил-76МД-90А показали на видео
Войска Армия
01:11
«Победа» заявила о массовой задержке рейсов пограничниками
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение